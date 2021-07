Euro 2021, per Ikea ha già vinto l’Inghilterra: il bicchiere a forma di trofeo che punge l’Italia

9 Luglio 2021 15:22

Ikea UK ha deciso di celebrare in anticipo il successo dell’Inghilterra nella finale di Euro 2021 contro l’Italia: in vendita il bicchiere a forma di trofeo

“Complimenti all’Inghilterra per la vittoria di Euro 2021“. Vi sarà capitato almeno una volta, negli ultimi giorni, di leggere una frase del genere sui social. Un finto complimento, che nasconde una bella gufata, che i tifosi italiani hanno rivolto a tutte le squadre che gli azzurri hanno affrontato sul proprio cammino: a giudicare da com’è andata fin qui, ha funzionato! Ma c’è chi ha preso seriamente la situazione. Ikea UK, la parte britannica del famoso marchio svedese che si occupa di arredamento e oggettistica per la casa, ha pubblicato sui propri profili social un bicchiere a forma di trofeo che celebra l’eventuale successo inglese. Immancabile il riferimento al coro inglese “It’s coming home“, l’augurio che la coppa torni presto a casa, in quella che è la patria del calcio. I tifosi inglesi non vedono l’ora di acquistarlo, ma sulla targhetta del prezzo c’è la scritta “priceless” (senza prezzo). Fra le linee si può leggere una frecciatina all’Italia, ma scaramantici come siamo, a noi va già bene così: complimenti all’Inghilterra che ha già vinto il suo trofeo (a forma di bicchiere).