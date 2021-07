Euro 2021, fra i 3 giornalisti positivi al Covid c’è Alberto Rimedio: era vaccinato, la Rai lo sostituisce per la finale

9 Luglio 2021 13:46

Fra i 3 giornalisti positivi al Covid, dei quali si è parlato tanto nelle ultime ore, c’è Alberto Rimedio della Rai: il giornalista è vaccinato e sta bene, ma non parteciperà alla telecronaca della finale

Nelle ultime ore è stata registrata la positività al Covid di tre giornalisti italiani, risalente al tampone effettuato dopo la semifinale giocata a Wembley contro la Spagna. Fra i positivi c’è anche Alberto Rimedio, giornalista della Rai. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ Rimedio è vaccinato e attualmente sta bene. La Rai comunque lo sostituirà in vista della finale di domenica: la telecronaca di Italia-Inghilterra sarà affidata a Stefano Bizzotto. La Federcalcio ha deciso di sanificare il Centro tecnico di Coverciano, nonostante dirigenti, squadra e staff siano in una ‘bolla’ anti Covid. La Figc ha invece reso noto che la conferenza stampa di Leonardo Bonucci, programmata per oggi, si svolgerà in modalità online. La Rai ha invece attivato i controlli attraverso tamponi molecolari per tutti i suoi inviati alla fase finale degli Europei.