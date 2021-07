Euro 2021, 3 casi Covid fra i giornalisti: blindato il ritiro dell’Italia a 2 giorni dalla finale!

9 Luglio 2021 11:20

Tre giornalisti che seguono il ritiro dell’Italia sarebbero risultati positivi al Coronavirus: blindato il ritiro degli azzurri a 2 giorni dalla finale

L’ombra del Coronavirus mette paura all’Italia a due giorni dalla finale di Euro 2021 contro l’Inghilterra. Secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’, 3 giornalisti al seguito della Nazionale sarebbero risultati positivi al tampone dopo la semifinale Italia-Spagna. Due sarebbero rimasti in Inghilterra, uno sarebbe invece tornato a Coverciano e la sua presenza avrebbe messo in allarme l’entourage italiano. Il ritiro dell’Italia è stato blindato e sanificato, la conferenza stampa prevista per oggi sarà annullata o verrà effettuata da remoto. Gli azzurri sono invece abbastanza tranquilli: i contatti con la stampa avvengono raramente e solo in caso di conferenze stampa programmate, nelle quali comunque vengono rispettate le norme igieniche e il distanziamento. I calciatori e lo staff è stato inoltre vaccinato completamente.