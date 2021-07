Esplode la protesta in tutt’Italia contro il Green pass: manifestazioni da Milano a Catania [VIDEO]

24 Luglio 2021 19:45

“No al Green pass”: da Milano a Roma, manifestazioni in tutta Italia contro il certificato verde. Le immagini

Da Nord a Sud divampa la protesta contro l’introduzione del certificato sanitario che consente l’accesso ad alcune delle attività. Sono numerose le manifestazioni ed cortei, con migliaia di persone scese in piazza al grido “No al Green Pass”, “Libertà” e cori contro il Governo Draghi.

Il corteo Milano ha in testa lo striscione con la scritta “Fuori i Big Pharma dallo Stato”. Il corteo ha attraversato piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele. In piazza del Popolo, nel centro di Roma, partecipanti, radunati sul lato della piazza, sventolano una grande bandiera tricolore. Manifestazione anche a Firenze: centinaia di persone si sono ritrovate in piazza della Signoria. “Libertà” lo slogan scelto dai manifestanti. Sono quasi un migliaio le persone che oggi si sono ritrovate in Piazza Castello a Torino per la manifestazione contro il green pass e l’obbligo vaccinale. Proteste contro il Governo anche ad Aosta con un corteo con alcune centinaia di persone, Bergamo, Bologna e Pescara. In basso i VIDEO delle proteste in varie città italiane.