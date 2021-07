Vulcano, perché è tanto apprezzata da francesi e belgi: l’Isola dell’Eolie che lanciò il turismo negli anni Cinquanta

6 Luglio 2021 17:32

La meta perfetta per gli amanti del trekking e della natura: Vulcano è la cornice di un quadro perfetto di cielo e mare, di colori e di tramonti che si mescolano con le altre sei Isole Eolie

Inserita nello splendido scenario delle Eolie, Vulcano è l’Isola in cui si manifesta il perfetto rapporto tra l’uomo con la natura. L’azione degli abitanti che da sempre popolano il posto sposa perfettamente quell’accordo e quell’equilibrio perfetti, tanto auspicati dagli amanti di paradisi come questo: intervenire sull’ambiente in modo leggero, senza danneggiarne la naturalità al solo fine di far emergere, quanto più possibile, le risorse già presenti. Non a caso, è possibile godere dei benefici delle acque termali e delle acque sulfuree. Il Vulcano domina l’isola, sembra sorvegliarla un vecchio guardiano, erede del fascino mitologico conferitogli da greci e romani che, per la presenza dello stesso, chiamarono l’isola “Terra calda” (Terasia).

La cima può essere raggiunta a piedi dagli amanti del trekking e della natura, il panorama offerto arrivando sino in alto vale sicuramente tutto lo sforzo fisico speso per arrivarci. Lo scenario è quello di un quadro perfetto di cielo e mare, di colori e di tramonti che si mescolano con le altre sei isole. Si può ammirare anche il possente vulcano dello Stromboli che sembra lanciare segnali di fumo ai visitatori che lo guardano dalla cima opposta. Il calore naturale, per la presenza delle acque sulfuree e per il dio Apollo che bacia e padroneggia l’amato sud, rende Vulcano famosa per le terme e per le spiagge di sabbie nere.

Vulcano, alla “scoperta” di una località turistica: i primi ad apprezzarla furono francesi e belgi

Il turismo arriva nelle Isole Eolie negli anni Cinquanta ed apre subito una prospettiva nuova di sviluppo per rilanciare una economia in crisi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1949 il vulcanologo Hourun Tazieff aveva proiettato in Francia ed in Belgio alcune riprese filmate delle isole di Stromboli e Vulcano. Fu quella una grande occasione perché l’Associazione parigina “Connaissance du monde”, che andava alla ricerca di località nuove da proporre ai propri soci, diede piede all’iniziativa di organizzare diversi tuor per i vulcani italiani.. Di seguito il racconto dell’archivio storico eoliano: “nel programma “croisière des volcans” si era scelta come località di soggiorno Vulcano da dove sarebbero partite escursioni per Stromboli, Lipari e le altre isole. Prima di Vulcano il programma prevedeva la visita al Vesuvio e dopo, quella conclusiva, all’Etna. Ma dove alloggiare i turisti? Allora l’intera attrezzatura ricettiva dell’arcipelago era formata da tre locande a Lipari, una a Stromboli ed una a Salina. In tutto 35 posti letto. A Vulcano non c’era niente. Era allora una landa attraente ma senza quasi segno di vita. Si fece un accordo con un abitante dell’isola che aveva del terreno nella zona di Ponente e si costruì un villaggio modesto, con un minimo di attrezzature ma che fin dal primo anno fece registrare un tale successo da stimolarne l’ampliamento ed il miglioramento. Stesso problema a Stromboli. Ma qui almeno un punto di riferimento c’era: il parroco di San Vincenzo che conosceva la disponibilità di molte case di chi negli anni e mesi precedenti era partito per l’Australia o per l’America. Non fu facile convincere la gente che a Stromboli c’era ancora possibilità di vita. Dopo l’effervescenza vulcanica degli anni trenta e quaranta la popolazione non pensava che ad emigrare. Molti erano andati già via, gli altri aspettavano la ‘chiamata’ da amici o parenti. Come non fu facile convincere gli abitanti di Panarea, Filicudi, Alicudi e della stessa Salina. Ogni isola però trovò il suo pioniere che credette nel turismo e si mise ad operare perché il sogno divenisse realtà”.

Importanti in ottica turistica furono anche i film di Rossellini e della Magnani: il messaggio che fu trasmesso al mondo era quello di una realtà ancora selvaggia ed incontaminata ricca di colori e di fascino, ma anche di mistero. Un soggiorno al tempo stesso interessante e riposante. Nel corso degli anni cinquanta e parte degli anni sessanta furono soprattutto Vulcano e Stromboli tra tutte le isole quelle ad attrarre maggiormente l’attenzione. Di Vulcano colpivano le fumarole, il mare che bolliva, i faraglioni che sembravano ergersi da profondità notevoli, i cristalli di zolfo. Dal 1950 al 1958, osserva Carmelo Cavallaro, la corrente turistica – quasi esclusivamente per merito di Connaissance du Monde – era prevalentemente formata da stranieri provenienti dalla Francia, dall’Olanda e dal Belgio. A quel tempo una organizzazione universitaria messinese, la Corda frates, prese l’iniziativa di istituire due villaggi, prima a Vulcano e poi a Stromboli, facendovi affluire numerosi studenti di alcune Università centro-settentrionali e straniere.