Enrico Letta a Reggio Calabria: “chi manifesta contro il green pass è contro la libertà e le riaperture” [FOTO e VIDEO]

24 Luglio 2021 21:15

Il segretario del Pd a Reggio Calabria per presentare il suo libro “Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia” con al fianco Amalia Bruni

Dopo la conferenza stampa a Gizzeria, il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, ha fatto tappa a Reggio Calabria, accompagnato dal candidato alla presidenza della regione Amalia Bruni, per visitare il Noel sulla via Marina, il laboratorio naturale di ingegneria marittima diretto dal prof. Felice Arena, e presentare al Pepy’s beach il suo libro “Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia”. Le prime parole del leader Dem in riva allo Stretto sono sulle manifestazioni odierne in tutta Italia contro il Green pass: “chi manifesta contro il green pass è contro le riaperture e la libertà. Il Governo sta lavorando per vaccinare la maggior parte degli italiani e fare sì che questa sia la condizione per essere liberi. Quello delle riaperture in sicurezza è l’impegno che dobbiamo mettere in questo momento”. Sulla riforma Cartabia, l’ex premier sottolinea: “siamo nell’ultimo miglio degli aggiustamenti, poi si arriverà al voto di fiducia. Sono fiducioso che il voto troverà tutta la maggioranza unita”. “Incarnato vicino Amalia Bruni? Da parte nostra – evidenza – l’impegno sui temi della legalità è e sarà totale. Non accettiamo lezioni da parte di nessuno. Chi non è con Amalia Bruni sostiene la continuità con Spirlì”, Letta, poi, snobba l’ex presidente Oliverio, in rotta con il partito: “noi siamo in questo momento impegnati sulle elezioni. In questo momento chi conta è Amalia Bruni”, conclude. In basso l’INTERVISTA completa, in alto la FOTOGALLERY.