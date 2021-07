Enorme incendio sulla SS106 in Calabria, traffico bloccato

3 Luglio 2021 14:50

Calabria: sulla strada statale 106 “Jonica”, a causa di un incendio nei pressi della sede stradale, il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza dello svincolo di Copanello

Sulla strada statale 106 “Jonica”, a causa di un incendio nei pressi della sede stradale, il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza dello svincolo di Copanello (km 175,400), a Stalettì in provincia di Catanzaro, ed è conseguentemente bloccato l’innesto con il km 0,000 della statale 106 Var di Catanzaro. Il personale Anas e i Vigili del Fuoco sono presenti sul posto per le operazioni di spegnimento dell’incendio e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Il tratto stradale è stato riaperto al traffico.