Ennesimo sbarco di migranti nella notte: 100 profughi tra cui bambini e una donna incinta soccorsi a largo di Roccella Jonica

13 Luglio 2021 11:57

I migranti si trovavano a bordo di un peschereccio a 40 miglia dalle coste di Roccella Jonica

Sono stati soccorsi nella notte dopo il lancio di un sos, circa 100 migranti di varie nazionalità, fra cui alcuni bambini e una donna incinta. I migranti viaggiavano su un peschereccio a 40 miglia dalle coste di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Dopo il salvataggio, la Guardia Costiera li ha trasportati fino al porto di Roccella Jonica, dove prima sono stati sottoposti al tampone anti Covid19 e poi trasferiti provvisoriamente in una struttura comunale per il fotosegnalamento da parte della polizia.