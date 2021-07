Emilie Nef Naf, è finita la love story con Jeremy Menez: la showgirl e l’attaccante della Reggina si sono separati

13 Luglio 2021 16:40

Un dispiacere anche per i cittadini di Reggio Calabria: Emilie Nef Naf si era integrata bene nell’ambiente reggino

E’ finita la relazione d’amore tra Emilie Nef Naf e Jeremy Menez. La show girl francese e l’asso della Reggina si sono infatti separati nell’ultimo periodo, hanno scelto di non vivere più insieme. La permanenza dell’imprenditrice di Lille dunque non dipenderà più dal futuro dell’attaccante ex Milan, che si aggregherà solo tra una settimana circa alla squadra amaranto nel ritiro di Sarnano e sarà valutato dal mister Alfredo Aglietti. Essendo rientrato in Italia dalla Francia, per le normative anti-Covid nazionali in vigore, dovrà rispettare il consueto periodo di quarantena.

Per la città di Reggio Calabria si tratta a tutti gli effetti di un duro colpo da digerire: Emilie infatti aveva dimostrato di essersi trovata bene nella città dello Stretto, come ha raccontato ai nostri microfoni quasi un anno fa, quando ospite in redazione rivelò tanti aneddoti sulla sua vita con e senza Menez. Le sue Instagram Stories pubblicizzano tuttora la Calabria e sono visualizzate da centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo. Inoltre, è stata sempre molto attiva con le associazioni di volontariato, soprattutto quelle che si prendono cura degli animali e spesso si era resa protagonista di bellissimi gesti per cagnolini e tartarughe. La sua permanenza a Reggio non è ancora assicurata, per una donna che è abituata a girare il mondo, ma sicuramente i reggini hanno imparato ad apprezzarla e oggi la considerano perfettamente come una concittadina.