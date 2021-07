Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: viale Europa invaso da topi che saltellano indisturbati tra un sacco e l’altro dell’immondizia [VIDEO]

19 Luglio 2021 11:41

Reggio Calabria: l’emergenza rifiuti in città è sempre più un problema che va avanti senza freni

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria è un problema che sta affliggendo l’intero territorio cittadino. In diversi punti della città sono presenti cumuli di rifiuti che spesso e volentieri vengono anche dati alle fiamme. Questo degrado e questa sporcizia con il caldo sta creando problemi notevoli e la presenza di animali tra cui topi, blatte e insetti, ormai invadono le strade dal centro alla periferia. Nel video a corredo dell’articolo vediamo come nella zona del Viale Europa e più precisamente nei pressi della Scuola Primaria “Giovanni Ciraolo” sono stati immortalati decine di topi che indisturbati saltellavano tra un sacco dell’immondizia e l’altro senza neanche spaventarsi delle auto che passavano a pochi metri di distanza. La situazione quindi è diventata insostenibile anche per la salute dei cittadini che è messa a dura prova.