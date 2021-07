Emergenza rifiuti, un medico rientra a Reggio Calabria per le ferie estive: “ho trovato la casa mangiata dai topi, in questa città ci sono problemi di salute pubblica che nel 2021 non esistono neanche nello stato africano più remoto” [FOTO]

21 Luglio 2021 13:26

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un medico che è rientrato in città per le ferie e ha trovato la casa distrutta dai topi, ha inviato una lettera-denuncia alle massime autorità locali e nazionali. Le foto sono incredibili

Una cittadina di Reggio Calabria, di professione medico, ha inviato a StrettoWeb una segnalazione per evidenziare un grave problema legato all’emergenza rifiuti che in città ormai crea parecchi disagi. Il medico reggino ha raccontato del drammatico rientro nella propria città per le ferie estive a causa del ritrovamento della casa invasa da topi che le hanno letteralmente devastato tutto l’arredamento.

Il medico reggino ha quindi inviato una denuncia per il “pericolo di sanità pubblica” indirizzata al Sindaco, al Prefetto, al Direttore Servizio Igiene e Sanità pubblica ASP, al Commissario Straordinario ASP Reggio Calabria, al Dipartimento Tutela e Salute Regione Calabria, alla Protezione Civile Sezione di Reggio Calabria, al Capo Dipartimento Protezione Civile, al Presidente Regione Calabria, al Ministro della Salute Dott. Speranza, al Vice Ministro della Salute Dott. Sileri e alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Ha voluto poi rendere pubblica la lettera tramite StrettoWeb:

“Mi chiamo Cristina Luvarà, sono residente a Reggio Calabria, svolgo la professione di Medico nella provincia di Milano.

Mi corre l’obbligo sia come cittadino che come medico, di segnalare il pericolo per l’igiene pubblica derivante dall’incuria del sindaco della Città di Reggio Calabria, nella qualità di massima autorità sanitaria locale, con tutte le conseguenze derivanti dalla già nota e cronicizzata emergenza rifiuti irrisolta per mancanza di competenze.

Torno nella mia città per il meritato periodo di ferie estive e mi ritrovo ad affrontare una situazione abitativa inimmaginabile nel 2021. Il mio appartamento, sito al quarto piano di un condominio nelle immediate vicinanze del centro storico, viene invaso da topi che non trovando cibo distruggono frigorifero, divano, tappeto, abbigliamento, suppellettili (ovviamente da buttare) oltre che disseminare ogni sorta di escrementi su pavimento e mobilio. A mie spese ho provveduto a fare derattizzare e sanificare l’ambiente, trasferendomi a casa di un’amica ed impedendo al resto della mia famiglia di tornare in città. Non è chiaro a nessuno da dove siano entrati. Tante le ipotesi ma quel che è certo che io ho subito un danno morale e materiale non indifferente.

Ricordo che i topi trasmettono attraverso feci, urine, saliva, peli e pulci patologie anche mortali come la Leptospirosi, la Tularemia, il Tifo murino, la Salmonella per citarne qualcuna.

Ma abbiamo dimenticato l’epidemia di “Morte nera” causata da peste bubbonica trasmessa da topi che in Europa nel ‘300 causò la morte di 1/3 della popolazione dell’intero continente? Eppure la pandemia da SarsCov2 ci ha insegnato che “corsi e ricorsi storici” non sono favole.

Quando si arriva a questo la politica ha fallito. Le città bisogna governarle sudando camicie e consumando scarpe, non con le dirette mediatiche sui social e foto testimonial di gelaterie e presunti dehors e strade chiuse al traffico automobilistico, che sono lo specchietto per le allodole di una città allo sfascio, con problemi di salute pubblica che nel 2021 non esistono neanche nello stato africano più remoto!

Vi diffido formalmente ad adempiere a tutti gli interventi atti all’eliminazione di questo stato di degrado, che per incompetenza evidente non è gestito a tutela dei minimi standard di convivenza civile ed ormai ha messo in ginocchio ed in pericolo sanitario tutti i cittadini di Reggio Calabria, la Città Metropolitana che cade sempre più in basso nel vortice dell’inadeguatezza della gestione della guida politica.

Dott.ssa Maria Cristina Luvarà”