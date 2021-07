Emergenza incendi a Reggio Calabria, l’arcivescovo Morrone: “non basta indignarsi, ripensare il rapporto con la natura”

31 Luglio 2021 18:45

Incendi, sull’emergenza interviene anche l’arcivescovo Morrone

”Indignazione e rabbia non bastano più”. Lo sottolinea l’arcivescovo di Reggio Calabria, mons. Fortunato Morrone, a proposito degli incendi che stanno colpendo l’area collinare intorno alla città dello Stretto. ”È indispensabile ripensare il proprio rapporto con la natura e con il creato: uomini e donne sono collaboratori della creazione di Dio, non distruttori dell’ambiente che è stato pensato per noi e messo nelle nostre disponibilità”, dice il presule citando la Laudato Si’ del Papa. Mons. Morrone ringrazia poi ”tutti i volontari, le forze dell’ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco e quanti a titolo personale hanno contribuito a fermare la devastazione delle fiamme. Il vostro esempio è la linfa dalla quale ripartire per restituire dignità alla nostra Calabria”.