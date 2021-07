Elezioni Regionali, Imbalzano (Cambiamo): “un programma mirato per la Calabria e per i comprensori reggini”

9 Luglio 2021 10:40

“Un programma mirato per la Calabria e per i comprensori reggini”, le parole di Candeloro Imbalzano

“Quando nelle settimane scorse, nel corso della conferenza stampa a Reggio tenuta dall’autorevole sen. Gaetano Quagliariello, abbiamo proposto la necessità di un qualificato e mirato contributo programmatico per la Calabria di “Cambiamo! – Coraggio Italia”, in vista delle ormai imminenti elezioni regionali, idea subito condivisa dal gruppo dirigente con la formazione successiva di un Gruppo di lavoro, eravamo e siamo ben coscienti, per la nostra consolidata esperienza professionale ed amministrativa , che dallo stato comatoso in cui versano la Calabria ed in particolare la provincia di Reggio in epoca post pandemia, si può tentare di uscire, nella spendita virtuosa e con immediato impatto occupazionale delle risorse sia del Recovery Fund, ancora purtroppo tutte da verificare per il Mezzogiorno, che da quelle imponenti e reali rivenienti dalle Programmazioni Comunitarie 2014 -2020 in corso e da quella 2021-2027 prossima , solo se si ha una chiara visione strategica, si conoscono le ataviche criticità dei singoli territori calabresi e si è disponibili ad una discussione serrata e permanente con le forze economiche e sociali calabresi e dei diversi Comprensori”. E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, già assessore di lungo corso al Comune di Reggio e Presidente della Commissione “Bilancio,Attività Produttive e Fondi Comunitari “ del Consiglio Regionale.

“Per questo, abbiamo, per la nostra parte ed a partire dei giorni successivi, messo in campo un confronto prezioso con tante forze sane del mondo dell’imprenditoria, della cooperazione , delle Organizzazioni dei produttori , del Volontariato e del Sociale, dei vari territori reggini, traendone indicazioni preziose. Uno sforzo che si è accompagnato a quello di qualificati dirigenti e militanti con esperienze specialistiche in alcuni comparti vitali per lo sviluppo: dai trasporti e mobilità, al turismo, alla cultura ed attività artistiche. E rifuggendo sempre dai rischi di produrre da una parte inutilizzabili libri dei sogni e dall’altra mere elencazioni generiche dei soliti titoli: sanità, ambiente, turismo,ecc.” continua Candeloro Imbalzano.

“Ne sono scaturite anzitutto proposte concrete e comunque finanziabili su alcuni limitati obiettivi strategici per l’intera Regione. Sull’occupazione giovanile e non; sul contrasto alle povertà sempre più diffuse; sulla competitività dei settori produttivi e sulla formazione; sulla sanità; sul rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’innovazione e sull’agenda digitale; sugli investimenti in energie sostenibili, sulla previsione e gestione dei rischi ambientali e sui cambiamenti climatici; sulla tutela e la gestione delle risorse culturali ed ambientali,con particolare riguardo ai settori dei rifiuti, delle acque, dei beni culturali e sul sistema turistico; sulla mobilità di persone e merci”, aggiunge ancora Candeloro Imbalzano. “Ma il nucleo centrale di questo contributo è rappresentato dalle azioni specifiche proposte per risollevare dalla loro drammatica condizione i singoli Comprensori reggini, con l’obiettivo mirato di valorizzare i rispettivi punti di forza, fin troppo conosciuti: dall’Area Grecanica a tutto il comprensorio della Locride; dall’Area dello Stretto alla Costa Viola, alla vasta Piana, fino ai territori preaspromontani. Proposte che, opportunamente arricchite, verranno offerte quale contributo di “Cambiamo!” alla coalizione di centro-destra ed alla autorevole e competente riflessione del candidato presidente Roberto Occhiuto”, continua ancora Candeloro Imbalzano. “Anche per questo riteniamo che la conferenza stampa di sabato del Presidente Giovanni Toti a Reggio e le successive iniziative di domenica nel resto della regione, presenti il sen. Quagliariello ed il Coordinatore Nazionale Bicchielli, rappresentano un forte segnale di attenzione per la nostra regione da parte di un partito che aspira con queste sue iniziative e con questi contributi programmatici a rafforzare la coalizione, per intercettare il variegato fronte dell’astensionismo e quelle componenti della società che gravitano ai margini del centrodestra e che fin qui non si sono sentite sufficientemente rappresentate in Calabria e nel Paese”, conclude Candeloro Imbalzano.