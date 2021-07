19 Luglio 2021 22:16

Elezioni Regionali, il Pd di Bivongi al fianco di Amalia Bruni: “la Calabria ha bisogno di una figura che garantisca competenza e abnegazione nella persona che guiderà la prossima giunta regionale”

Di seguito la lettera aperta del segretario del Pd di Bivongi ad Amalia Bruni, candidata alla presidenza della regione Calabria con il Centro/Sinistra:

“Gentile Dottoressa A. Bruni,

Scrivendole a nome del Circolo PD-Bivongi, desidero esprimere le nostre più sincere congratulazioni e i nostri migliori auguri per la Sua candidatura alla guida della coalizione di centro sinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria. La nostra Calabria ha bisogno di una figura che garantisca competenza e abnegazione nella persona che guiderà la prossima giunta regionale. Testimoni del suo percorso personale e professionale di eccellenza, crediamo che lei incarni queste qualità. Pertanto, la sua candidatura può divenire punto di rottura con l’inqualificabile amministrazione che i Calabresi hanno dovuto subire soprattutto negli ultimi tempi. I prossimi passi saranno fondamentali per costruire una proposta politico programmatica che sia coraggiosa e lungimirante. A tal proposito, ci auguriamo che si lavori celermente e con trasparenza a una collaborazione attiva e di squadra con tutte le forze politiche che hanno deciso di sostenere la Sua candidatura, e con quelle che si aggregheranno strada facendo. Siamo sicuri che così facendo si riuscirà a stilare un programma ambizioso che porti a uno sviluppo sostenibile nella nostra regione, in campo economico e soprattutto sociale. Per raggiungere ciò, è tuttavia necessario che accanto alla sua persona ci siano figure di elevato profilo, alla ricerca del bene collettivo e non personale. Ci auguriamo dunque che vengano valorizzate le tante energie positive della società calabrese e di tanti cittadini competenti e preparati che desiderano mettersi al servizio della comunità. Il Circolo PD-Bivongi, dalle sue origini promotore di rinnovamento, è pronto con il suo bagaglio di idee e proposte a offrire il proprio disinteressato contributo alla causa nel merito e nel metodo. Mi preme, infine, ricordare il debito di riconoscenza che il nostro paese ha verso di Lei e la sua professionalità. Bivongi è e sarà sempre la sua casa, per cui saremo felicissimi di averla di nuovo tra noi appena sarà possibile. Nel frattempo, a nome di tutto il circolo, Le auguro buon lavoro”.

Alessio Zirilli

Segretario Pd Bivongi