Elezioni Regionali Calabria, presentazione ufficiale per Amalia Bruni: “il Centro/Sinistra unito può vincere, io sono quella delle missioni impossibili”

15 Luglio 2021 18:21

Elezioni Regionali Calabria, presentazione ufficiale per Amalia Bruni: “mi sento il lievito integrante del Centro/Sinistra”. Alla conferenza stampa presente l’ex ministro Boccia e tutti i partiti della coalizione

“Nella mia vita professionale e personale ho visto moltissimi amici e colleghi andare via dalla Calabria. Questa scelta, nata dopo moltissime telefonate ed incontri negli ultimi giorni, mi ha dato la consapevolezza che potessi rappresentare un piccolo lievito aggregante e quindi ho pensato: forse lo posso fare e mettermi a servizio della collettività”. Queste le parole di Amalia Bruni, candidata del Centro/Sinistra per la presidenza della Regione Calabria, oggi a Gizzeria nel corso della presentazione alla stampa. Per l’occasione era presente anche Francesco Boccia responsabile nazionale del Pd Enti locali. “Da medico – prosegue Bruni – ho tenuto in carico oltre 13.500 pazienti e le loro famiglie, adesso voglio prendermi in carico 1,9 milioni, ossia tutti i calabresi. Ma questo da sola non potrò fare. Quindi ho fortemente che si creasse la coalizione, verificando e ragionando se il mio nome avesse consenso. Se non ci fosse stata la disponibilità di tutti non avrei accettato”. “Carlo Tansi? abbiamo una sintonia operativa sugli obiettivi, sta riflettendo, ma ha già espresso un pensiero estremamente positivo sulla mia persona”, conclude.

Bruni: “il primo cambiamento deve avvenire nelle nostre teste”

“Il primo cambiamento deve avvenire nelle nostre teste”. E’ quanto ha affermato Amalia Bruni candidata presidente del Cemntro/Sinistra in Calabria. “Il primo punto del programma elettorale che scriveremo – sottolinea – è il cambiamento del nostro modo di pensare, agire e sentire. Occorre metterci nelle condizioni di avere un pensiero positivo”.

Bruni: “mi chiamano quella delle missioni impossibili”

“Mi chiamano quella delle missioni impossibili. Mi auguro che questa, che è una vera missione impossibile, sia davvero molto possibile se la facciamo in tanti e ci mettiamo d’impegno”. E’ quanto ha affermato Amalia Bruni candidata presidente del Centro/Sinistra.

Boccia: “ringrazio Amalia Bruni per aver accettato questa sfida”

“Ringrazio Amalia Bruni per aver accettato questa sfida, è lei che guiderà questa coalizione che è diventata già una famiglia dove ci saranno anche i socialisti. Mi auguro che questa famiglia che si è ritrovata attorno ad Amalia, possa prendere per mano tutti i calabresi che vogliono cambiare“. Così il responsabile nazionale Enti locali del Pd, Francesco Boccia, oggi a Gizzeria.