Elezioni Regionali Calabria: Pd e M5S si accordano per Amalia Bruni, sarà la scienziata di fama internazionale la candidata presidente del Centro/Sinistra

12 Luglio 2021 14:36

Elezioni Regionali Calabria: dopo il passo indietro di Ventura, Pd e M5S trovano l’accordo per la scienziata Amalia Bruni, allieva di Rita Levi Montalcini

Il Pd ed il M5S sembrano aver trovato l’accordo per il candidato presidente per le prossime elezioni regionali in Calabria. Il nome su cui si punta è la scienziata Amalia Bruni, direttore del centro regionale di Neurogenetica a Lamezia Terme e allieva di Rita Levi Montalcini. Dopo mesi di caos, di nomi “bruciati” e ritiri inaspettati (vedi Irto o Ventura), finalmente il Centro/Sinistra sembra aver trovato il nome giusto per sfidare Roberto Occhiuto, candidato presidente del Centro/Destra e Luigi De Magistris, punto di riferimento di un polo civico. A giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della candidatura.