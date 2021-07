Elezioni Regionali Calabria, Meloni mette in dubbio Occhiuto: “stiamo valutando, c’è una discussione interna”

19 Luglio 2021 15:34

Elezioni Regionali, Meloni: “la candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta”

Che il Centro/Destra stia vivendo un periodo di particolare difficoltà è sotto gli occhi di tutti con Fratelli d’Italia all’opposizione del Governo Draghi mentre gli altri “amici” della coalizione, Lega e Forza Italia, parte integrante di quell’esecutivo che ingloba al sui interno i “nemici” di Pd, Articolo 1 e Italia Viva. Tra l’altro è chiaro a tutti la battaglia interna tra Meloni e Salvini per la leadership del Centro/Destra. Se su questo ci mettiamo la battaglia sulle nomine Rai, il caos sembra evidente con ripercussioni anche sui territori. La bomba la sgancia la leader di Fdi nel corso di una conferenza stampa: “oggi la candidatura di Mario Occhiuto alla presidenza della Calabria è frutto di una delle regole che sono saltate e quindi la valutazione va fatta. Su questo stiamo discutendo al nostro interno”. Insomma, la situazione sembra piuttosto ingarbugliata a tre mesi dalle elezioni regionali con i partiti del Centro/Destra che sono consapevoli di avere la vittoria in pugno, alla luce delle scelte incomprensibili del Centro/Sinistra ma di certo questi scossoni non aiutano.

Occhiuto tira dritto

Seppur le tensioni sembrano evidenti, Roberto Occhiuto tira dritto e con i suoi più stretti collaboratori sta organizzando le prossime mosse: da qui a poco inizierà un vero e proprio tour in tutta la Calabria e si sta discutendo sulla composizione delle liste. La certezza è che, al netto delle scelte di Fratelli d’Italia, il parlamentare di Forza Italia sarà comunque in campo consapevole della propri forza e della debolezza del Centro/Sinistra e de Polo Civico di De Magistris.