Elezioni Regionali Calabria, Magorno: “c’è spazio per proposta riformista, Boccia responsabile del ritiro di Irto”

1 Luglio 2021 21:49

Elezioni Regionali Calabria, Magorno: “c’è ancora spazio per costruire una coalizione che abbia al centro il riformismo”

“C’è ancora spazio per costruire una coalizione che abbia al centro il riformismo, è possibile creare una proposta giovane che possa esaltare i talenti della Calabria partendo dalla figura di un Sindaco giovane. Le vicende delle ultime ore relative al centrosinistra confermano quello che dico da sempre: il nuovo Commissario del Pd di Cosenza, l’onorevole Cardone è il killer della candidatura di Nicola Irto. Noi andiamo avanti per la nostra strada portando avanti i nostri contenuti, le nostre idee senza sottovalutare i problemi purtroppo presenti nella nostra regione. Nelle ultime ore si è palesato il problema dei rifiuti, c’è il rischio di un risvolto negativo per la stagione turistica, serve un intervento immediato e deciso della Regione”. Così il Senatore IV e candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno.