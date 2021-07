Elezioni Regionali Calabria, Carlo Tansi aderisce al Centro/Sinistra di Amalia Bruni

16 Luglio 2021 18:04

Elezioni Regionali, il movimento “Tesoro Calabria con Carlo Tansi” aderisce al progetto politico che vede Amalia Bruni candidata alla presidenza della Regione

Il movimento “Tesoro Calabria con Carlo Tansi” aderisce al progetto politico che vede Amalia Bruni candidata alla presidenza della Regione Calabria. Bruni e Tansi domani, sabato 17 luglio, terranno insieme una conferenza stampa all’hotel Marechiaro di Gizzeria Lido, alle ore 11.30

Interverranno amministratori e professionisti aderenti a “Tesoro Calabria”, tra cui il sindaco di Crotone, Enzo Voce, uno dei fondatori del movimento.

“Carlo Tansi -dichiara Amalia Bruni- è una personalità impegnata che ha già dato un grande contributo alla Calabria in termini professionali, la sua adesione rappresenta un importante rafforzamento per la nostra squadra. In questi giorni ci siamo confrontati sui temi più cari a tutto lo schieramento, la nostra sarà una proposta di vero e sano cambiamento, nella pratica oltre che nella visione. Il progetto democratico che rappresento, interamente declinato al futuro e che accoglie le forze vive ed attive del civismo calabrese, avanza sempre più e si pone agli antipodi di quello rappresentato da Salvini e dalle destre. Ogni giorno –conclude Bruni- sento crescere l’attenzione e l’interesse verso la nostra proposta politica, ciò concretizza la possibilità di battere le destre”.