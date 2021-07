Reggio Calabria, Marco Ferrero presenta “Pensavo fosse amore, invece era il gin tonic” al Mondadori Bookstore con Emilia Condarelli

8 Luglio 2021 17:53

“Pensavo fosse amore, invece era il gin tonic”: l’influencer Marco Ferrero presenta il suo primo romanzo a Reggio Calabria

“Pensavo fosse amore, invece era il gin tonic”: l’influencer Marco Ferrero presenta il suo primo romanzo (edito da Sperling & Kupfer), accompagnato dalla giornalista Emilia Condarelli, domani, alle ore 19, al Mondadori Bookstore di Corso Garibaldi a Reggio Calabria.

Marco Ferrero è nato a Biella nel 1990. Si è poi trasferito a Milano per inseguire il suo sogno di diventare videomaker. Oggi, Marco è un popolarissimo influencer con oltre 600.000 follower che lo seguono con grande affetto sui suoi canali social. Pensavo fosse amore, invece era il gin tonic è il suo atteso romanzo d’esordio

“Come si trasporta un materasso matrimoniale giù per quattro rampe di scale, alle tre di notte, con il cuore letteralmente a pezzi? È questo che si chiede Lorenzo subito dopo aver sorpreso il suo ragazzo nel bel mezzo di un appassionato e rumoroso amplesso. Con una donna. È un tradimento a dir poco inaccettabile e a Lorenzo non resta altra scelta che cacciare il fedifrago di casa e disfarsi di tutto ciò che potrebbe ricordarglielo. Compreso il materasso su cui si è consumato l’osceno atto. Per lui è arrivato il momento di voltare pagina: basta con le relazioni tossiche, basta con le storie impossibili, basta con gli uomini sbagliati e palesemente etero. Lorenzo ha collezionato troppe delusioni e ora vuole l’amore vero, quello con la A maiuscola. Con l’aiuto di Tinder, della sua Migliore Amica Famosa e dei suoi due eccentricissimi psicologi, si mette quindi alla ricerca del Principe Azzurro. E scopre così che incontrare l’uomo giusto è un po’ come trovare un taxi a Milano in una giornata di pioggia: difficile, ma non impossibile”.