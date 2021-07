Orlandina Basket, ingaggiato Edoardo Rabbolini: è il nuovo assistente allenatore

16 Luglio 2021 12:31

Edoardo Rabbolini è il nuovo assistente allenatore dell’Orlandina Basket

Orlandina Basket comunica di aver ingaggiato Edoardo Rabbolini nel ruolo di assistente allenatore. Il giovane coach, classe 1991, affiancherà Marco Cardani e il suo vice David Sussi nel corso della stagione 2021/22. Rabbolini ha iniziato da giovanissimo ad allenare nel settore giovanile dell’Olimpia Milano, dove ha conseguito risultati importanti a livello nazionale. Nel 2018/19 il nativo di Domodossola viene ingaggiato dalla Fulgor Omegna in serie B, nel ruolo di vice allenatore di Marcello Ghizzinardi. In Piemonte rimane per altre due stagioni, quest’anno come vice di Marco Andreazza, occupandosi al contempo anche delle formazioni giovanili.

Adesso la chiamata dell’Orlandina Basket, dove ritrova coach Marco Cardani, con cui condivide il passato nelle giovanili dell’Olimpia: “Edoardo è un ragazzo serio – dichiara coach Cardani – preparato e ambizioso, che ha sempre messo la pallacanestro davanti a tutto. Una persona molto competente, viste anche le sue esperienze passate che gli hanno consentito di seguire i campionati più competitivi. E’ abituato a lavorare con i giovani e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme a lui”.

“Sono molto felice di entrare a far parte dell’Orlandina Basket – dichiara Edoardo Rabbolini – un club che sin da quando lavoravo nello scouting a Milano mi ha impressionato per organizzazione e capacità di scovare talenti. Per prima cosa vorrei ringraziare il presidente Sindoni per l’opportunità. Arrivo in punta di piedi, ma con tanta voglia di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della società. Mi fa molto piacere ritrovare Marco Cardani che è un allenatore che stimo, di cui condivido la filosofia cestistica e con cui ho condiviso bei momenti a livello giovanile”.