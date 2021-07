EcoGiocoArte, al via a Siderno la manifestazione al parco giochi

6 Luglio 2021 12:01

Prendono il via domani, mercoledì 7 luglio, alle ore 18, le Giornate “EcoGiocoArte” organizzate dall’area Giovani della Consulta Cittadina delle Associazioni presieduta da Alessia Saraceno, col patrocinio della Città di Siderno e la partecipazione di Pro Loco, Consulta Comunale Giovanile, Biloba, MAG e l’Osservatorio Ambientale “Diritto per la vita”. Le Giornate avranno luogo nel parco giochi del lungomare delle Palme lato Sud, e riguarderanno in primis lavori di riqualificazione del prezioso spazio divenuto un punto di riferimento essenziale per famiglie, grandi e piccini. I lavori verranno svolti a cura di cittadini volontari e associazioni del territorio, in due tranche: la prima, appunto, domani pomeriggio a partire dalle 18; la seconda dalle ore 8 di sabato 10. Domenica 11 luglio, a partire dalle 18, verrà presentato l’intervento artistico realizzato dall’associazione Biloba, con eco giochi per coinvolgere i bambini. A seguire avrà luogo un momento di massima ed entusiasta partecipazione dei bambini che saranno parte integrante della lettura animata della fiaba “Cloe e Chagall. Il mangiasogni”, condotta dall’autrice Melania Nuara. La terza e ultima giornata di “EcoGiocoArte” avrà luogo sabato 24 luglio a partire dalle ore 8 con la settima edizione del Concorso di pittura estemporanea a cura della pro loco. Ovviamente, tutti gli eventi si svolgeranno rispetto delle norme anti CoVid-19.