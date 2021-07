D’Uva (M5S): “degli investimenti previsti nel Pnrr almeno il 40% sarà destinato al Sud”

16 Luglio 2021 18:00

D’Uva: “degli investimenti previsti nel Pnrr almeno il 40% sarà destinato al Sud. Un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro di mediazione promosso dal MoVimento 5 Stelle

“Degli investimenti previsti nel Pnrr almeno il 40% sarà destinato al Sud. Un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro di mediazione promosso dal MoVimento 5 Stelle che, attraverso una serie di interventi e sollecitazioni al Governo in Parlamento, ha ottenuto una quota fissa nel riparto delle risorse del Recovery Fund”, è quanto afferma il deputato Francesco D’Uva. “Abbiamo più volte sottolineato al Governo quanto fosse importante mantenere alta l’attenzione rispetto al Mezzogiorno e alle criticità che sono emerse con l’avvento dell’emergenza sanitaria. Garantire che, nella ripartizione, una parte delle risorse provenienti dall’Unione Europea sia vincolata per il Sud, è un primo passo verso la ripresa e il rilancio economico del nostro Paese. Fondamentale è che queste risorse vengano usate con criterio. Per questo, continuiamo a lavorare nell’interesse della comunità e vigiliamo affinché i fondi messi a disposizione vengano utilizzati con razionalità, senza dispersione, per raggiungere gli obiettivi previsti”, conclude.