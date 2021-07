Expo Dubai: dalla Calabria due protagonisti del Programma Volontari del Padiglione Italia

29 Luglio 2021 17:11

Federica Calafati e Abdelhak Barakat tra i 60 studenti selezionati per svolgere un tirocinio di 4 mesi all’Esposizione Universale al via il 1° ottobre

Federica Calafati, 22 anni di Vibo Valentia, iscritta al corso di Laurea in Relazioni istituzionali all’Università di Messina; Abdelhak Barakat, 23 anni originario del Marocco, studente in Lingue e culture moderne all’Università della Calabria: sono tra i 60 candidati selezionati per il Programma Volontari del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, il più grande progetto di mobilità studentesca organizzato in Italia durante il periodo della pandemia e frutto di una collaborazione tra il Commissariato italiano per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale e la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane).

Quando mancano due mesi all’avvio della prima Esposizione Universale nel mondo arabo, i due studenti si stanno preparando insieme ai loro colleghi di tutta Italia a trasferirsi a Dubai a settembre per svolgere un tirocinio della durata di quattro mesi (1 settembre – 31 dicembre).

Il Programma costituisce un’occasione di formazione unica che i candidati selezionati avranno la possibilità di vivere presso il sito espositivo italiano e con la quale potranno ampliare le proprie conoscenze in ambito internazionale, contribuendo così all’organizzazione e alla gestione della partecipazione italiana al più importante evento internazionale mai organizzato nell’area che comprende Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale.

I volontari saranno anche dei veri e propri ambasciatori digitali della partecipazione italiana a Dubai: avranno un ruolo chiave nel coinvolgere le community più giovani raccontando, anche attraverso i canali social del Padiglione Italia, i tanti appuntamenti ed eventi che costellano il ricco calendario di iniziative del nostro Paese.