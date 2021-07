Drink Pink in Sicily, tutto pronto per la terza edizione della festa sui Rosati siciliani: info e dettagli

29 Luglio 2021 16:34

Un evento che coinvolge le eccellenze del territorio accompagnando gli ospiti in un percorso enogastronomico dove ogni accostamento è stato sapientemente studiato per esprimere il perfetto equilibrio tra cibo e vino. Una serata dove si potranno degustare oltre 100 vini rosati, provenienti da tutta la Sicilia

Ci siamo, mancano poche ore alla terza edizione di Drink Pink in Sicily, la grande festa sui Rosati siciliani, dal Vulcano ai Tre Valli. Appuntamento Venerdì 30 luglio, dalle 19.30 in poi, nella incantevole terrazza panoramica della cantina Barone di Villagrande a Milo, alle pendici dell’Etna, per il tanto atteso evento dedicato al vino rosa siciliano. Una grande festa, tinta di rosa, ma non solo! Un evento che coinvolge le eccellenze del territorio accompagnando gli ospiti in un percorso enogastronomico dove ogni accostamento è stato sapientemente studiato per esprimere il perfetto equilibrio tra cibo e vino. Una serata dove si potranno degustare oltre 100 vini rosati, provenienti da tutta la Sicilia, vinificati in varie versioni: ferma, frizzante e spumante. Ma DrinkPink in Sicily non è solo vino, ad accompagnare il vino ci saranno anche eccellenze alimentari del territorio, tra cui alcuni presidi Slow Food. Un’occasione per trascorrere in uno scenario incantevole come il monte Etna, una serata all’insegna del divertimento e del piacere culinario, accompagnata dall’ebbrezza di 100 calici di vino, ma senza prenderci “troppo sul serio…”

I vini, come nelle precedenti edizioni, saranno suddivisi per areale o area geografica in modo da poter creare un percorso chiaro e intuitivo, che dia visibilità a tutte le aziende partecipanti.

Le aziende che rappresenteranno l’Etna saranno: Al-Cantara, Antichi Vinai, Ayunta, Azienda Agricola Siciliano, Azienda Falcone, Barone Beneventano Della Corte, Barone Di Villagrande, Benanti, Calcagno, Camarda, Camporè, Cantina Malopasso, Cantine Di Nessuno, Cantine Russo, Caruso, Conte Uvaggio, Cottanera, Di Francesco, Eno-Trio, Etna Barrus Contino, Feudo Arcuria, Feudo Cavaliere, Feudo Vagliasindi, Filippo Grasso, Fischetti, Francesco Modica, Gambino, Guido Coffa, I Custodi Delle Vigne Dell’etna, Irene Badala, La Contea, Masseria Sette Porte, Montegorna, Murgo, Nicosia, Nuzzella, Oro D’Etna, Palmento Costanzo, Pietradolce, Primaterra, Roberto Abbate, Scilio, Serafica, Tasca, Tenuta Bosco, Tenuta In Carrozza, Tenuta Mannino Di Plachi, Tenute Orestiadi – La Gelsomina Terra Costantino, Terrazze Dell’Etna, Theresa Eccher, Tornatore, Torre Mora, Travaglianti, Valcerasa, Vigna Patrizia, Vivera, Zumbo.

Le cantine provenienti dal Val Demone: Azienda Agricola Cambria, Colosi, Le Casematte, Tenuta Enza La Fauci, Vigna Nica.

Le aziende del Val di Mazara: Adamo, Az. Agricola G. Milazzo, Azienda Agricola Biologica Di Giovanna, Azienda Agricola Biologica Di Giovanna, Baglio Del Cristo Di Campobello, Baglio Reale, Barraco, Cantine De Gregorio, Colomba Bianca, Coppola1971, Dei Principi Di Spadafora, Disisa, Donnafugata, Duca Di Salaparuta, Funaro, GorghiTondi, Porta Del Vento, Tasca d’Almerita, Terre Di Gratia, Todaro.

Quelle che rappresenteranno il Val di Noto: Avide Vigneti & Cantine, Azienda Agricola Poggio di Bortolone, Azienda Curto, Azienda Vitivinicola Paolo Calì, Barone Sergio, Cantina Marilina, Casa

Grazia, Duca di Salaparuta, Feudo Montoni, Gulfi Cantina, Marabino, Rio Favara, Santa Tresa, Tenuta Valle delle Ferle, Tenute Lombardo, Terre di Giurfo, Vini Gurrieri.

Ai banchi di assaggio saranno presenti sommelier professionisti che guideranno e illustreranno le caratteristiche organolettiche e sensoriali dei vini in degustazione.

Dopo la pausa necessaria dello scorso anno, finalmente si tornerà a brindare insieme e gli appassionati e chi intende avvicinarsi al mondo del vino, in particolar modo ai rosati, potranno vivere un evento ricco di novità e appuntamenti imperdibili.

Per approfondire la conoscenza del vino Rosa, la sua storia, il metodo di lavorazione, il terroir, la filosofia dei produttori e le caratteristiche organolettiche si terranno due Masterclass:

La prima alle 18,30 guidata dal presidente nazionale Onav Vito Intini

«LA VIE EN ROSE TRA SICILIA E PROVENZA»

In degustazione:

Chateau Henri Bonnaud Palette Rosé

Chateau d’Aqueria Tavel Rosé

Bandol Rosé “l’Irreductible” Domaine de La Begude

Etna Rosato Doc Barone di Villagrande

Grecu di Livanti Sicilia Doc Feudo Disisa

RosaChiara Sicilia Doc Poggio di Bortolone

La seconda alle 20,00

«I CUGINI DEL SUD» Gaglioppo e Nerello Mascalese

Verticale di 4 annate a confronto di Cirò Rosato doc di Tenuta del Conte e Primae Rosae Rosato Etna doc di Vigneti Primaterra, guidata dal presidente regionale Ais Camillo Privitera con la partecipazione della produttrice di Tenuta del Conte Mariangela Parilla.

Non mancherà l’area food appositamente allestita con i salumi artigianali del macellaio Gianni Giardina di Canicattì, con i formaggi Bubudello di Luigi Faraci di Enna, con le creme di tonno dell’azienda Sebastiano Drago di Siracusa, con il pane dell’Azienda Pandittaino di Assoro (En), con le confetture dell’azienda Boscagneto di Milo, con i prodotti melograno dell’Etna di Gaetano Tirrò di Catania, con i prodotti Oro d’Etna di Zafferana etnea, con l’olio dell’oleificio Russo di Belpasso e dell’oleificio Scalia di Mascalucia, con i dolci del pasticcere Daniele Pulvirenti dell’omonima pasticceria di Catania, con l’acqua Fontalba e con i piatti di Vittorio Caruso, chef di Barone di Villagrande.

Sponsor tecnici dell’evento Enoiltech e Puleo.

Un appuntamento da non perdere, dedicato al vino che in questi ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, che appassionerà i sensi degli amanti del bere bene e… rosa!

Note:

Sarà necessario esibire green pass o certificato tampone negativo effettuato entro 48 ore

Scarpe comode

Servizio navetta dal parcheggio di Via Monsignor Fichera a Milo BIGLIETTERIA SU https://www.villagrande.it/drinkpink/evento/

Info: 3427633251 – 3335866229