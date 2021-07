Benevento-Reggina, cambia l’orario e c’è la diretta tv: dove vedere l’amichevole

25 Luglio 2021 11:08

Cambia il fischio d’inizio dell’amichevole Benevento-Reggina e c’è anche la diretta tv della sfida

Tra qualche giorno terminerà il ritiro a Sarnano della Reggina. Su tre test amichevoli, per ora, ne è stato giocato solo uno, contro il Foligno. Annullati quelli con il Valdichienti Ponte e con la Sambenedettese di ieri, a causa di una positività al Covid (poi rivelatasi falsa) nel gruppo squadra amaranto. La prossima partita sarà però ben più impegnativa: giovedì i ragazzi di Aglietti affronteranno infatti il Benevento del reggino Caserta. Sarà una replica, dopo l’amichevole giocata lo scorso anno, sempre come anteprima di inizio campionato.

La partita si svolgerà a Cascia: cambia l’orario e ci sarà anche la diretta tv. A comunicarlo è lo stesso club sannita in una nota sul proprio sito ufficiale: “l’amichevole in programma a Cascia giovedì 29 luglio, Benevento-Reggina, inizialmente prevista alla ore 18.00, vedrà il calcio d’inizio alle ore 17.00 – si legge – e sarà trasmessa in diretta esclusiva su OTTOCHANNEL canale 696 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tv“.