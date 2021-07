Reggina, l’amichevole con il Benevento è anche su Twitch. E Rocco Musolino torna in cuffia [DETTAGLI]

28 Luglio 2021 18:36

L’amichevole Reggina-Benevento sarà visibile anche su Twitch con una gradita novità: al commento torna la storica voce di Rocco Musolino

Annullati gli impegni estivi contro Valdichienti Ponte e Sambenedettese per una falsa positività al Covid , la Reggina tornerà presto in campo per un’altra amichevole estiva di livello decisamente più alto. Domani, giovedì 29 luglio, alle ore 17:00, gli amaranto affronteranno il Benevento del reggino Caserta in quel di Cascia. Un amichevole sulla falsariga di quella organizzata nel precampionato della passata stagione proprio contro i campani. Senza dubbio una gara che testerà lo stato di forma della Reggina in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B. La gara sarà trasmessa in tv sul digitale terrestre, ma anche online su Twitch, la piattaforma social gratuita sempre più in voga fra i pubblico giovane, sulla quale sono sbarcate tante squadre blasonate negli ultimi mesi. Una gradita novità al commento: la voce che racconterà la partita sarà quella di Rocco Musolino.