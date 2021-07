Calabria, “case a 1 euro” nei pressi di famose località turistiche: l’elenco completo

11 Luglio 2021 10:40

Diversi Comuni calabresi mettono in vendita casa ad un prezzo simbolico: tante di queste si trovano a pochi passi da mete turistiche da sogno

La Calabria è sicuramente in Italia tra le mete turistiche più gettonate. Spiagge incantevoli, tanti luoghi immersi nel verde della natura, tanti piccoli borghi meravigliosi ricchi di storia e mistero. Questa Regione è una delle poche ad aver mantenuto fede alle antiche usanze e tradizioni culturali, linguistiche ma anche culinarie. Sono questi i motivi per cui è così desiderata dai turisti e dai viaggiatori, molti dei quali stranieri, perché ha un carattere sincero e immutato. Ma la Calabria è così tanto amata che è anche tra i territori in cui moltissimi italiani vorrebbero comprare una casa, magari vicino al mare o a pochi passi dalle mille località turistiche disseminate sul suo territorio. Ed è per questo che l’offerta delle case a 1 euro, qui, è così ambita.

L’iniziativa delle case a 1 euro nasce dall’idea delle amministrazioni e consiste appunto nel vendere ad un prezzo simbolico gli alloggi, così da riuscire a inserire nel mercato immobiliare, e ristrutturare, vecchie case sfitte, abitazioni ormai abbandonate situate in piccoli paesini di provincia, ma anche in cittadine con una dimensione importante, per ridar vita ai centri storici, creare nuovi spazi culturali e luoghi di incontro. Ma quali sono i Comuni che hanno dato spazio a questo progetto? Ad Albidona, ad esempio, che si trova in provincia di Cosenza. Oppure a Belcastro, non lontana da Catanzaro e a pochi passi da Le Castella. Le case a 1 euro si possono acquistare inoltre a Bisignano, anch’esso nella zona di Cosenza, e poi ancora Cinquefrondi in provincia di Reggio Calabria, cittadini praticamente a metà fra Capo Vaticano e Roccella Jonica, e Maida in provincia di Catanzaro. Sono tutti questi piccoli centri, ma pieni zeppi di tradizioni e originalità. Nell’ultimo anno si è verificato un boom di richieste, con gente interessante anche dagli Stati Uniti o dal Medio Oriente. In molti hanno percepito la possibilità di trovare un’occasione e si sono fatti avanti.