Il reggino Don Zampaglione come Don Camillo: a San Lorenzo suonano le campane per la vittoria dell’Italia

12 Luglio 2021 13:37

Il gesto del simpatico parroco reggino Don Giovanni Zampaglione ha accompagnato i festeggiamenti dei cittadini di Marina di San Lorenzo

Non solo a Reggio Calabria, da Monasterace a Rosarno e in molti Comuni della provincia ieri sera sono esplosi i festeggiamenti per il successo in finale dell’Italia ad Euro 2021. In tripudio anche i cittadini di Marina di San Lorenzo, con in prima fila il parroco Don Giovanni Zampaglione che allo scoccare della mezzanotte ha suonato le campagne della Parrocchia della Santissima Trinità. Una scena che a molti ha riportato subito alla mente lo storico film “Don Camillo” del 1952 diretto da Julien Duvivier: una scena dell’opera raffigurava infatti ‘Peppone’ mentre teneva un comizio, e don Camillo iniziò a suonare le campane della chiesa. Nel caso del simpatico prete reggino il gesto ha accompagnato la gioia dei tifosi, per una serata indimenticabile che resterà impressa nelle menti del popolo italiano per molti anni.