Disservizi Vodafone a Cittanova, U.Di.Con.: “chiediamo il ripristino della linea”

20 Luglio 2021 15:01

Nel comune di Cittanova si stanno verificando gravi disservizi sulla linea di telefonia mobile Vodafone

Nel territorio dell’Alta Piana di Gioia Tauro, segnatamente nel comune di Cittanova, si stanno verificando gravi disservizi sulla linea di telefonia mobile Vodafone. A raccogliere le numerose proteste, di semplici cittadini ed operatori commerciali, sono le sedi zonali dell’U.Di.Con. , che, con una lettera firmata dal Commissario Regionale della stessa Associazione, Nico Iamundo, e inviata alla compagnia telefonica si chiede il ripristino immediato del servizio.

“Nel territorio di Cittanova – scrive Nico Iamundo – si lamenta l’assenza totale o parziale del segnale dallo scorso 14 luglio ed alla data odierna permangono gravi disservizi, con l’impossibilità di effettuare telefonate ed accedere alla linea dati – si legge nella lettera. Tali problematiche peraltro si erano verificate già in precedenza, quando per alcuni giorni era stato impossibile effettuare chiamate e connettersi. L’assenza di apparecchi fissi ormai in molte abitazioni e quasi la totalità degli esercizi commerciali, è assolutamente fondamentale la possibilità di accedere ai servizi mobili, ancora di più date le ben note problematiche legate allo smart working che molti lavoratori stanno ancora svolgendo. Inoltre, la conformazione stessa del territorio interessato dal disservizio, con numerose case isolate, frazioni lontane dal centro ed il grande numero di anziani presente sul territorio, rende ancora più gravoso il problema. Per tale motivo si sollecita un rapido intervento per risolvere il disservizio. Oggi più che mai – sottolinea il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria – la fonia e il servizio dati per navigare su internet sono diventati elementi essenziali per vivere, studiare e lavorare e anche la mancanza di questi servizi per poche ore crea gravi disagi che segnaliamo per sollecitare il ripristino in tempi brevi. Questa situazione critica e di disagio viene ulteriormente aggravata dalla impossibilità di contattare il servizio assistenza, tramite il numero 190, che risulta perennemente occupato o, nelle rare volte in cui si è fortunati a trovare libero, risponde la voce metallica di un robot. Ci rendiamo conto che i problemi del disservizio di Cittanova possano derivare dai lavori in corso per il potenziamento della rete stessa, ma gli stessi non dovrebbero causare il riscontrarsi di disagi per un tempo così lungo, considerato che già dal 14 luglio scorso nella zona Cittanovese, il servizio dati non permette di navigare su internet lasciando la zona totalmente isolata. Ci auguriamo – conclude Iamundo – che venga rispristinato il servizio quanto prima. Gli Uffici U.Di.Con. di Cittanova, Taurianova e delle zone interessate a tale disservizio sono già attivi per ricevere le istanze di richiesta di sgravio degli importi relativi al periodo in cui non è stato possibile usufruire dei servizi, nonché la valutazione di un rimborso forfettario per gli utenti coinvolti”.