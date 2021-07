Digital Talent Week: aperte le candidature per 40 informatori scientifici

8 Luglio 2021 13:23

Dal 12 al 18 luglio, ultimo appuntamento prima dell’estate con la Digital Talent Week, dedicata al settore Healthcare & Pharma, che punta al recruiting di 40 informatori scientifici per il Nord, Centro e Sud Italia

Dal 12 al 18 luglio, ultimo appuntamento prima della pausa estiva con Digital Talent Week, la fiera del lavoro 100% digitale organizzata sulla piattaforma e-recruiting di CVing, in questa occasione dedicata al settore Healthcare & Pharma.

Digital Talent Week Healthcare & Pharma pone al centro la professione di Informatore scientifico del farmaco con 40 posizioni aperte per ricoprire il ruolo su Nord, Centro e Sud Italia.

Una professione caratterizzata non solo da competenze medico-scientifiche, ma che richiede anche ottime doti comunicative e relazionali, dinamicità, duttilità e un forte orientamento al servizio per trasformare la visita dell’informatore in un’esperienza stimolante, altamente professionale e utile ai diversi interlocutori: dal medico di medicina generale al professore universitario.

Agave Group, Gruppo San Donato, Servier Group e Uriach sono le aziende che hanno deciso di partecipare alla Digital Talent Week Healthcare & Pharma, puntando sull’innovazione e sulla capacità di talent attraction di questo innovativo format, ideato da CVing per il recruiting, che da inizio anno ha visto 50 aziende italiane e internazionali coinvolte e 1.400 offerte di lavoro rese disponibili.

Se tra le posizioni di Informatore scientifico principalmente ricercata è la figura junior con laurea in materie tecnico-scientifiche, Gruppo San Donato è alla ricerca anche di giovani talenti nelle nuove professioni, come Ingegnere Clinico, Hospital Business Controller e Junior Data Analyst.

Giulia Anny Petrossians Gharachedaghi, Product Manager Digital Talent Week di CVing, sottolinea: “Digital Talent Week è un luogo d’incontro dinamico e interattivo: per una settimana le aziende hanno a disposizione un proprio stand virtuale, totalmente personalizzato, dove incontrare candidati e giovani talenti. Oltre alla innovativa piattaforma digitale, l’esperienza del team di CVing nel settore e-recruiting farà da supporto alle aziende partecipanti per individuare i talenti ricercati, per fare auto-screening e per ottimizzare i tempi di valutazione”.

Per partecipare alla Digital Talent Week Healthcare & Pharma basta andare sul sito di CVing – https://www.cving.com/digital-talent-week – e, dopo essersi registrati, accedere alla mappa interattiva live per visitare gli stand virtuali delle aziende, scoprire i contenuti di employer branding, le opportunità di studio e formazione e soprattutto candidarsi alle posizioni aperte.