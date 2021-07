Diana Bacosi non tradisce nello skeet! La tiratrice azzurra è d’argento: sono 8 le medaglie per l’Italia a Tokyo

26 Luglio 2021 08:45

Arriva l’ottava medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: Diana Bacosi vince l’argento nello skeet femminile. Oro all’americana Amber English che colpisce un piattello in più dell’azzurra

Arrivava da campionessa in carica nella disciplina col al collo l’oro di Rio 2016, ma deve accontentarsi dell’argento. Diana Bacosi chiude sul secondo gradino del podio la prova dello skeet femminile alle Olimpiadi di Tokyo. La 38enne tiratrice dell’Esercito ha colpito ben 55 piattelli, purtroppo uno in meno dell’americana Amber English che si è presa la medaglia d’oro. Completa il podio, con la medaglia di bronzo, la cinese Wei Meng che ha chiuso con 46/50. Per l’Italia è l’ottava medaglia in 3 giorni, nonchè il terzo argento dopo quello di Samele nella sciabola e della staffetta 4×100 nel nuoto.