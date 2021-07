Delirio Italia, siamo campioni d’Europa! Mancini in lacrime: “squadra meravigliosa, questa vittoria è per la gente”

12 Luglio 2021 00:03

Il commento del c.t. Roberto Mancini al termine della vittoria in finale dell’Italia contro l’Inghilterra, superata ai calci di rigore

Una serata storica, che sarà ricordata per sempre. Vince l’Italia, esplode in festa una Nazione. Grande emozione al termine dell’incontro per gli Azzurri, una vittoria super meritata per il cammino ad Euro 2021. In lacrime anche il c.t. Roberto Mancini, condottiero della squadra: “Siamo stati bravi. Abbiamo preso un gol subito ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono meravigliosi. E’ importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Spero che gli italiani festeggeranno, siamo felici”.