De Magistris a Reggio Calabria: “città invasa dai rifiuti, cadaveri di topi ovunque, roghi di spazzatura di ogni genere con aria irrespirabile. La politica locale e regionale ha fallito”

8 Luglio 2021 12:58

Rifiuti a Reggio Calabria: le parole di Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria

“Sono stato in piazzetta Arghillà, a Reggio Calabria, ad incontrare il comitato degli abitanti per ascoltare le condizioni drammatiche in cui sono costretti a vivere centinaia di persone in alloggi popolari in cui mancano le situazioni minime di vivibilità, dignità ed esistenza. Poi ho fatto un giro per il quartiere popolare ed ho visto una situazione a dir poco drammatica. Montagne di rifiuti per centinaia di metri, cadaveri di topi ovunque, roghi di rifiuti di ogni genere con aria irrespirabile. Reggio Calabria è sommersa di rifiuti in moltissimi quartieri con le persone sempre più indignate e rassegnate. La politica regionale e locale ha fallito“. Lo dichiara Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Sono mesi – aggiunge – che la situazione non migliora e le risposte sono inadeguate rispetto alla gravità della questione. La drammatica situazione dei rifiuti in Calabria dovrà essere affrontata con determinazione, forza, coraggio, competenza, con persone giuste e fuori da ogni appetito affaristico e criminale. Si può fare. Napoli da noi ereditata dieci anni fa somigliava molto alla Reggio di oggi. Oggi ci viene chiesto addirittura di aiutare Roma nella sua grave crisi dei rifiuti“. “La Regione da noi guidata -conclude de Magistris -, se il popolo ci voterà, non consentirà più che ci siano immagini come quelle viste ad Arghillà nel silenzio di una politica quanto meno incapace ed inadeguata“.