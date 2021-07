Sicilia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo! Garozzo stremato in finale: il fiorettista di Acireale si arrende a Cheung

26 Luglio 2021 14:36

Daniele Garozzo vince la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo: il fiorettista siciliano si arrende soltanto in finale, ormai a corto di energie all’atleta di Hong Kong K.L. Cheung

La Sicilia si veste d’argento alle Olimpiadi di Tokyo! Daniele Garozzo risolleva le sorti della scherma italiana, fin qui rimasta senza medaglie in una situazione piuttosto deludente, portando in dote al medagliere azzurro un prezioso argento, il terzo di giornata dopo la staffetta maschile 4×100 nel nuoto e la tiratrice Diana Bacosi nello skeet. Garozzo ha superato in ordine: Hassan (15-6), Matsuyama (15-14), Lefort (15-10), Shikine (15-9), accusando parecchia fatica già ai quarti contro il francese, fermandosi per crampi e problemi alla gamba. In finale il fiorettista siciliano ha dato fondo ad ogni briciolo di energia rimasta, ma contro K.L. Cheung non è bastato: l’atleta di Hong Kong si è imposto 15-11. Per Garozzo, campione olimpico uscente, resta un po’ di amarezza ma la consapevolezza che questa medaglia d’argento lo pone fra i migliori al mondo nella disciplina.