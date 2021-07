AsproClimb5k, Daniel Miceli raddoppia! Dall’Emilia alla Toscana, 320 km di sudore e determinazione [FOTO]

5 Luglio 2021 20:40

Daniel Miceli raddoppia con AsproClimb5k: percorsi 320 km tra Emilia e Toscana

Daniel Miceli stupisce ancora, dopo aver superato i 5 mila metri di dislivello due mesi fa fa con AsproClimb. Questa volta percorre una lunga distanza con la sua bici da corsa pedalando per sé stesso, per l’esperienza, per il paesaggio, per divertimento e per la tanta passione. Partito da Parma, in Emilia Romagna, ha raggiunto – pedalando sui confini con la Liguria – Massa Carrara, in Toscana, e le Alpi Apuane, guadagnando il rientro dopo circa 320 Km e gestendo magnificamente la fatica, il caldo, gli approvvigionamenti e la resistenza mentale, elementi importanti e necessari per completare la sua sfida. D’altro canto, Daniel è una macchina da guerra infallibile: alla sua quarta partecipazione ad AsproClimb5k ha dimostrato, oltre alle sue doti fisiche, anche eccellenti e spiccate doti di vero ciclista. Daniel, tesserato con l’ASD Cycling Regium Team, nella sua sfida “Adventure Mode 3Cime” ha pedalato per 317,32 km, raggiungendo un dislivello positivo di 5.296 m. con tempo di movimento pari a 12h e 39m.

Che cos’è AsproClimb5k?

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera singolare rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo, tesserati e non, e consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come Top Climber e riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal CSI – Centro Sportivo Italiano Sez. Reggio Calabria. Regolamento e iscrizioni su www.asproclimb5k.weebly.com