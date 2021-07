Da domenica 1 agosto Italia spaccata in due: temporali e caldo

31 Luglio 2021 09:40

(Adnkronos) – A partire dalla giornata di domenica 1 agosto l’Italia risulterà spaccata in due: le regioni settentrionali dovranno fare i conti con temporali e grandinate, mentre all’estremo Sud si toccheranno nuovamente picchi di 44°C.

Il team del sito comunica che nel corso della giornata odierna il tempo è destinato a cambiare al Nord al causa dell’arrivo di un vortice temporalesco che riuscirà a fare breccia nell’anticiclone, spazzando inizialmente il Nordovest a suon di temporali e grandinate a partire dal pomeriggio, per poi estendersi nel corso della notte verso le regioni orientali.

Domenica il tempo risulterà spiccatamente instabile e anche un po’ più fresco su gran parte del Nord: rovesci e temporali si andranno gradualmente a concentrare sul comparto più orientale, specialmente tra il tardo pomeriggio e la serata, quando nuovi focolai temporaleschi potranno ancora insidiare i rilievi del Triveneto. Al Centro e al Sud, fatta eccezione per qualche disturbo sul Nord della Toscana, il weekend trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile, soleggiato e anche molto caldo, con picchi di temperatura oltre i 40°C specialmente sulle regioni meridionali.

Il team del sito www.ilmeteo.it avvisa inoltre che la prossima settimana vedrà ancora una volta l’Italia spaccata in due: piogge e temporali colpiranno a più riprese le regioni settentrionali, mentre sul resto del Paese dominerà incontrastato l’anticiclone africano, pronto ad arroventare ancora una volta le regioni meridionali dove si prevedono picchi fino a 44°C.

Nel dettaglio

Sabato 31: al Nord, dapprima soleggiato, poi più nubi e temporali sparsi. Al Centro, tutto sole. Al Sud, ampio soleggiamento.

Domenica 1 agosto: al Nord, temporali sparsi e piogge anche intense specie al Nordovest e settori alpini. Al Centro, qualche piovasco sull’alta Toscana, sole e caldo altrove. Al Sud, bel tempo prevalente, forte caldo.

Lunedì 2 agosto: al Nord, ancora isolati temporali a macchia di leopardo. Al Centro: alternanza tra nubi e schiarite. Al Sud, tutto sole e clima molto caldo.