Arrivano i primi turisti in città e da Cesare spopola il gelato gusto “Regno delle due Sicilie”: un Ponte sullo Stretto di golosità

2 Luglio 2021 13:36

Spopola il gusto “Regno delle due Sicilie” del famoso chioschetto verde Cesare sul lungomare di Reggio Calabria: il nuovo gusto protagonista assoluto dell’estate reggina

Tanti i turisti che stanno raggiungendo Reggio Calabria in queste ore per visitare il Museo dei Bronzi di Riace e ammirare le bellezze della città vestita d’estate. Dopo la visita alle famose statue di Bronzo, tappa obbligata rimane sempre il famoso e secolare chioschetto verde di Cesare, sul lungomare reggino. Molti sono i gusti di gelato gettonati dai clienti che una volta entrati all’interno del chioschetto, rimangono colpiti dal variopinto e goloso bancone. Da un lato ci sono infatti gli amanti del senza latte e derivati, dei gusti senza zucchero e dei sorbetti alla frutta, con protagonista assoluto il Bergamotto di Reggio Calabria, dall’altro ci sono i simpatizzanti di combinazioni golose quali il Bronzato, dedicato ai Bronzi di Riace, gli apprezzatissimi pesti di pistacchio e nocciola ma protagonista assoluto dell’estate reggina da qualche settimana rimane sempre il nuovo gusto, “Regno delle due Sicilie” che sta andando a ruba. Il nuovo gusto del progetto Italico, accomuna le due sponde dello Stretto, Calabria e Sicilia, per realizzare un vero e proprio Ponte virtuale di golosità. Regno delle due Sicilie è realizzato con una mandorla raffinata a pietra e accarezzato da una crema di mandorle amare in pezzi: la sua rotondità avvolge il palato dei clienti grazie ad un sapiente bilanciamento tra il dolce della crema e la croccantezza del frutto tostato, rievocando un dolce ricordo ad ogni assaggio, il tutto è impreziosito da un crumble al pistacchio naturalmente accarezzato da una nota di bergamotto di Reggio Calabria, il principe mondiale degli agrumi che identifica la nostra cittá metropolitana, Gelato Cesare insomma si conferma sempre una certezza per coloro i quali vogliono addolcirsi il palato e rinfrescarsi in queste giornate di caldo estivo.