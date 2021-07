Reggina, un anno dopo vince ancora il Benevento: 3-1 sannita in rimonta a Cascia

29 Luglio 2021 18:57

Riassunto e tabellino dell’amichevole persa 3-1 dalla Reggina contro il Benevento di mister Fabio Caserta: una partita che ha fornito al tecnico amaranto tante buone indicazioni

Sotto il sole di Cascia, lontani dallo Stretto gli uomini di Alfredo Aglietti hanno sostenuto il secondo impegno amichevole della tournée estiva. Superato il periodo in ritiro a Sarnano, la Reggina ha affrontato il Benevento per un test ottimo in vista dell’inizio del campionato di Serie B che avverrà tra poco meno di un mese. L’esordio con il Monza allo stadio Granillo si fa sempre più vicino, quindi la gara di oggi è stata importante per verificare le condizioni fisiche del gruppo amaranto. In generale la squadra ha dato una buona impressione, riuscendo soprattutto nel primo tempo a mostrare il gioco chiesto dall’allenatore: molte azioni sulle fasce con Laribi e Ricci sostenuti dalle incursioni di Di Chiara e Lakicevic, molti anche i cambi di gioco e le sponde alla ricerca degli attaccanti di peso Denis e Montalto. Davanti alla difesa Crisetig ha gestito bene il possesso, lavorando bene coi difensori. Non è stato possibile rivedere in campo Menez, rimasto fuori a scopo precauzionale, così come il giovane difensore Franco (che si vedrà direttamente al Sant’Agata per la seconda parte del ritiro estivo) e Rivas (al rientro a Reggio dopo l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo).

Partita tonica già dal primo tempo, con la Reggina che ha avuto le migliori occasioni per trovare il vantaggio. Prima Stavropoulos e Montalto trovano gli interventi dell’attento portiere Paleari, pochi minuti dopo, al 35′, invece i calabresi devono fare i conti con la sfortuna: nella stessa azione Denis (di testa) e ancora il difensore greco incocciano il palo e rimangono con l’esultanza strozzata in gola. Nella ripresa subito girandola di cambi per Aglietti, che viene ripagata dopo tre giri di lancette. Bellomo appena entrato in campo approfitta di una disattenzione difensiva per gonfiare la rete alle spalle dell’estremo difensore campano. Il vantaggio ospite sveglia i ragazzi del tecnico Fabio Caserta, i quali ribaltano la situazione in appena 2 minuti: prima su punizione, poi su angolo, Di Serio sfrutta gli assist di Kragl e rimonta lo svantaggio iniziale. La Reggina ormai non risponde più, i cambi hanno rivoluzionato entrambe le formazioni, così nel finale Elia firma il 3-1 finale sempre su assist di Kragl. Ovviamente il risultato lascia il tempo che trova, Aglietti sarà riuscito sicuramente a cogliere importanti indicazioni e risposte da questa partita. Nella prima frazione infatti la Reggina ha fatto vedere ottime trame di gioco, soprattutto sulle corsie esterne, facendo sicuramente meglio degli avversari. Il caldo e probabilmente una condizione fisica più avanzata hanno inciso nella ripresa, quando i ritmi sono calati e le sostituzioni hanno completamente stravolto gli scacchieri in campo. Si conclude dunque così la prima parte del ritiro estivo, la seconda parte sarà svolta al Sant’Agata.

Benevento-Reggina 3-1: il tabellino

Benevento (4-2-3-1): Paleari (40′ st Manfredini), Letizia, Glik (11′ st Barba), Pastina (37′ st Volpicelli), Foulon (21′ st Masciangelo); Caló (27′ st Basit), Talia (21′ st Elia); Insigne (27′ st Vokic), Sau (11′ st Ionita), Improta (21′ st Kragl); Di Serio (35′ st Samba Thiam). A disposizione: Lucatelli, Masella, Sanogo, Perlingieri. Allenatore: Caserta.

Reggina (4-4-2): Turati (1′ st Micai); Lakicevic, Stavropoulos (19′ st Loiacono), Regini (1′ st Cionek); Di Chiara (1′ st Liotti); Ricci (33′ st Bezzon), Bianchi (19 st Gavioli), Crisetig, Laribi (33′ st Provazza); Denis (1′ st Bellomo), Montalto. A disposizione: Lofaro. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Di Loreto (assistenti: Ottombrini e Piombini).

Marcatori: 4′ st Bellomo (R), 22′ st e 24′ st Di Serio (B), 43′ st Elia.

Note-Angoli: 5-2.