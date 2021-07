Covid: Speranza, vaccino Reithera funziona, va risolto problema green pass

25 Luglio 2021 22:15

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il vaccino Reithera funziona, oltre a quello della comunità di San Marino” dove la popolazione è stata vaccinata con il russo Sputnik, “è tra i problemi da risolvere. Ci sono persone perbene” che si sono prestare alla sperimentazione del vaccino italiano “che stanno pagando un prezzo per aver servito il paese, sono pieni di anticorpi e non possiamo vaccinarli” e dunque rilasciargli il green pass. Lo dice il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo alla Festa di Articolo 1 a Bologna. “Cornuti e bastonati”, commenta Romano Prodi, che ha tirato fuori la vicenda del vaccino italiano, criticando la Corte dei Conti per averlo bloccato: “se un processo scientifico viene bloccato dalla corte dei conti – dice Prodi – allora qualcosa non va, non stupiamoci poi se gli altri corrono più forti”.