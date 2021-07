Covid: Salvini, ‘multe da 400 euro? E intanto ne sbarcano a carrettate senza green pass’

18 Luglio 2021 11:38

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Si parla di multe di 400 euro, del green pass per andare a prendere il cappuccino in piazza Mazzini, mangiare una pizza a Jesolo, intanto ne sbarcano a carrettate in Sicilia senza green pass o altro”. Così Matteo Salvini a Jesolo.