Covid: Salvini, ‘c’è chi parla di obbligo vaccini per 12-13enni, non si scherza con vita nostri figli’

19 Luglio 2021 18:34

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – ”C’è qualcuno che sta parlando di obbligo di vaccino per i ragazzini di 12-13 anni, ragazzi non scherziamo con la vita dei nostri figli e nipoti…”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb da Orvieto.