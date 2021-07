Covid: Renzi, ‘domani non è No paura day, è No cervello day’

23 Luglio 2021 20:56

Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Domani non è il No paura day, è il no cervello day. Chi dice che vaccinarsi fa male non ha capito che è l’unica soluzione per uscire da questa terribile pandemia”. Lo ha detto Matteo Renzi a In onda, su La7, a proposito delle manifestazioni in programma domani.