Covid oggi Liguria, 144 contagi: bollettino 28 luglio

28 Luglio 2021 21:50

(Adnkronos) – Sono 144 i nuovi contagi di coronavirus in Liguria secondo i dati del bollettino di oggi, 28 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 5.902 tamponi. I ricoverati con sintomi sono 37, mentre sono 6 i pazienti in terapia intensiva (invariato rispetto a ieri). Il totale dei decessi nella regione resta invariato a 4.360.