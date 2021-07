Covid: Musumeci, ‘follia tenere chiusi nelle zone rosse ristoranti per chi ha il green pass’**

23 Luglio 2021 19:16

Palermo, 23 lug. (Adnkronos) – Appello del Governatore siciliano Nello Musumeci al Governo nazionale di lasciare aperti i ristoranti e i bar anche nelle zone rosse “per chi ha il green pass”. “Purtroppo rimane ancora qualche zona rossa e ci sono delle contraddizioni assurde – dice al Tg4 – In base alle norme vigenti nei comuni dichiarati zona rossa, bisogna chiudere i bar e i ristoranti. Questa è una follia, abbiamo il diritto e dovere di consentire a chi ha il green pass di entrare in un ristorante, altrimenti significa mettere i ristoratori in ginocchio”.