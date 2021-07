Covid Francia, superati 10mila contagi in 24 ore

16 Luglio 2021 20:57

(Adnkronos) – Continuano a crescere i contagi di Covid in Francia, che torna a superare i 10mila nuovi casi giornalieri, per la prima volta dal 29 maggio. Il bollettino odierno riporta 10.908 contagi, rispetto ai 3.617 di ieri. Il dato potrebbe comunque essere in parte falsato dal rallentamento dei test mercoledì 14 luglio, giorno di festa nazionale, nota Le Parisien. Venerdì scorso i casi erano stati 4580.

I decessi in ospedale sono 22, contro i 16 di ieri e i 18 di venerdì scorso. Continua il calo dei ricoveri: attualmente vi sono 6.971 persone in ospedale per il covid-19, contro le 7.054 di ieri e le 7.275 di venerdì scorso. Fra i ricoverati, ve ne sono 899 in rianimazione, 15 meno di ieri. Una settimana fa erano 953.