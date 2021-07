Covid-19, in Alto Adige 1.559 positivi dopo il vaccino: “in molti hanno manifestato sintomi”

1 Luglio 2021 12:26

Complessivamente in Alto Adige dal 1° aprile al 16 giugno sono risultate positive 4.329 persone, di questi il 36% era stato vaccinato con almeno una dose

Sono 1.559 le persone accertate che in Alto Adige sono risultate positive al Covid-19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, aggiornato allo scorso 16 giugno, è stato riferito stamattina dall’assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un’interrogazione di Josef Unterholzner (Enzian) basata sulla segnalazione di “casi di test positivi al coronavirus dopo l’avvenuta vaccinazione, che hanno interessato non poche persone, di ogni età, anche dopo il richiamo, e con decorso non privo di sintomi”. Widmann ha riferito di non disporre ancora dei dati dettagliati in relazione alla vaccinazione con una o due dosi. In Alto Adige, su 532.644 residenti, circa 265 mila (ovvero il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose del vaccino, di cui circa il 30% ha completato tutto il ciclo vaccinale.

Complessivamente in Alto Adige, dal 1° aprile al 16 giugno sono risultate positive 4.329 persone. Ciò significa che nell’ultimo trimestre, il 36% dei positivi era vaccinato. Nei vaccinati, quindi, non si è verificato un significativo aumento percentuale di immunità rispetto ai non vaccinati. Gli esperti tentano di tranquillizzare rispetto a un dato obiettivamente preoccupante sulla reale efficacia dei vaccini, precisando che tra i vaccinati non ci sono ricoverati in gravi condizioni. Ma dal 27 giugno, quindi ormai da 4 giorni consecutivi, in tutto il territorio non c’è neanche un paziente Covid positivo ricoverato in terapia intensiva, mentre nei reparti di medicina generale ci sono soltanto 5 ricoverati per la provincia di Bolzano, tutti in condizioni non gravi. In questo momento, quindi, non ci sono malati di Covid né tra i vaccinati e né tra i non vaccinati. Il virus non sta circolando sul territorio, il contagio è azzerato e gli ospedali si sono svuotati. Allo stato attuale non si può affermare che i vaccinati non vengono ricoverati in caso di contagio al Covid-19, perché neanche i non vaccinati finiscono in ospedale.