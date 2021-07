Covid-19, ad agosto a Gambarie due giorni di vaccini per gli over 60 (anche turisti) : le INFO UTILI per la prenotazione

27 Luglio 2021 17:10

Covid-19: l’8 e il 14 agosto vaccinazioni presso la Farmacia di Gambarie

La farmacia Santo Stefano in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il Comitato di Croce Rossa vallata del Gallico, informa la cittadinanza che “nei giorni 8 e 14 agosto dalle ore 14:00 alle ore 16:00 si effettueranno presso la Farmacia di Gambarie le vaccinazioni anti covid 19 (vaccino Johnson & Johnson), rivolto esclusivamente agli utenti over 60 residenti e non residenti, cittadini e turisti. Si invitano tutti coloro che vorranno sottoporsi alla vaccinazione ad effettuare la prenotazione entro e non oltre il 6 agosto c.m. in modo da poter ottenere le dosi vaccinali in numero corrispondente ai richiedenti. Per prenotazioni ed eventuali informazioni contattare i seguenti numeri:

Lucisano Carmen (consigliere comunale) 3459209750 o Romeo Stefano (volontario Croce Rossa) 3403016084″.