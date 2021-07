I biglietti della finale di Euro 2021 vanno via a prezzi folli: fino a 40.000 sterline per una coppia, i bagarini fanno festa

8 Luglio 2021 17:26

Vanno a ruba i biglietti per la finale di Euro 2021 fra Italia e Inghilterra. Il secondary ticketing fa lievitare i prezzi fino a toccare cifre esorbitanti

Un solo Mondiale vinto nel 1966 (per altro in casa), nessuna finale dell’Europeo prima di Euro 2021. L’Inghilterra sarà pure la patria del football, però di trofei i tifosi inglesi ne hanno visti davvero pochi. Vedere la Nazionale dei 3 Leoni giocarsi una finale può capitare addirittura una sola volta nella vita, visti i precedenti, dunque i 60.000 biglietti disponibili per la finale contro l’Italia di domenica prossima sono andati letteralmente a ruba. Non potevano chiedere di meglio i bagarini, quei soggetti che si occupano di vendere (illegalmente) i biglietti a prezzi maggiorati. Secondo quanto si legge su ‘Sportbible’, in alcuni siti di secondary ticketing si vendono biglietti dal costo di 5000 sterline. Prezzi senza dubbio esorbitanti, ma che lievitano ulteriormente se si vuole andare allo stadio in coppia: due posti vicini arrivano a costare anche 15.000 sterline. E non solo: esistono altre piattaforme in cui anche un singolo biglietto può costare una follia, addirittura 20.000 sterline, dunque una coppia può arrivare a pagarne anche 40.000.