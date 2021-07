Cosenza: chiudono le Terme Luigiane, uno tra i più grandi stabilimenti termali della Calabria

6 Luglio 2021 11:45

Cosenza, il comunicato del sito ufficiale sulla chiusura delle Terme Luigiane

“Siamo spiacenti di comunicare alla nostra clientela che per la stagione 2021 l’hotel Moderno, Santa Lucia e Villini belvedere, resteranno chiusi. Non è possibile stabilire un’eventuale data di riapertura dello stabilimento termale Thermae novae, del Grand hotel delle Terme e del Parco termale Acquaviva a causa del mancato raggiungimento dell’accordo per l’utilizzo dell’acqua termale tra la S.A.TE.CA. e i Comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa“. È quanto riporta il sito ufficiale delle Terme Luigiane (Cosenza), tra i più grandi stabilimenti termali della Calabria, che impiegano circa 300 operatori.

